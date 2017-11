Tøseaften med kun en smule politik

Det skete i et tæt samarbejde med Lotte Miltersen, indehaver af webshop-butikken My Stone, der forhandler brugskunst fra sine lokaler i Stoholm.

Karin Clemmensen havde i forvejen meldt ud at det ville blive en aften uden noget stort politisk oplæg. I stedet valgte den lokale byrådskandidat, der bor lidt udenfor Stoholm, at fortælle om livet som byrådspolitiker og de erfaringer, hun har gjort sig gennem de næsten fire år, hun har siddet med ved bordet, når der træffes politiske beslutninger.

- Jeg har ry for at være et roligt gemyt og at jeg sjældent råber højt. Men det er jeg blevet bedre til i løbet af de foreløbig fire år i politik. Jeg føler også jeg er blevet bedre til at forstå de politiske spilleregler og at man skal huske at vælge sine politiske kampe med omhu, sagde Karin Clemmensen blandt andet.

Bagefter kunne tøserne og et par enkelte mænd så gå på opdagelse - og eventuelt gøre en god handel - blandt de næsten 4000 forskellige effekter inden for brugskunst, værtindegaver og bordpynt, som findes i web-shopforretningen i Ågade.