Tag med bussen i stedet for toget

Fra fredag morgen den 27. juli og til natten efter søndag den 29. juli kan man ikke køre med tog mellem Viborg-Stoholm-Højslev-Skive. I stedet kan man benytte indsatte togbusser.

Omfattende broarbejde gør, at Arrivas passagerer i tre dage fra fredag morgen den 27. juli til natten efter søndag den 29. juli får længere rejsetid på strækningen Viborg - Skive - Struer.

Entreprenører bygger Hærvejsbroen over stationsarealet i Viborg hen over sommeren. Det betyder, at der ikke kører tog mellem Viborg og Stoholm/Højslev. Til erstatning for de manglende tog indsætter Arriva togbusser til at befordre passagererne frem og tilbage.

Alle rejsende skal derfor skifte mellem tog og bus i Viborg og i Stoholm/Højslev. Det samme gælder for rejsende i DSB’s tog på strækningen.

• I Viborg holder togbusserne på rutebilstationen, bane 1.

• I Stoholm kører minibusserne (kun fredag) op til stationen. Lørdag og søndag holder togbusserne på hjørnet af Nørregade og Stationsvej i Stoholm; der køres ikke op til stationen.

• I Højslev kører togbusserne op til stationen.