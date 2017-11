Tak for 45 gode år i det jyske!

Tak til alle jer, der støttede mig i de tyve år, jeg var i politik og en særligt tak for opbakning til de dygtige skribenter, der reddede mig ud af det politiske stormvejr, da jeg første gang opstillede til den nye Viborg Kommune.

En stor tak skal også lyde til Ejvind Jakobsen, som med sin loyalitet gav mig rygstød og tro på, at det nok skulle lykkes - ud fra hans enestående politiske tæft.

Tak til venner og bekendte herunder til mine samarbejdspartnere all over, alle Fyrrevængets beboere og alle mine bridge- og sportsvenner!

Tak til pressen og specielt Uffe Salomonsen fra Vibog Stift Folkeblad og Thue Grum-Schwensen fra Skive Folkeblad, som begge fulgte mig i de ni år, jeg var socialudvalgsformand i Fjends Kommune.

Som barn var jeg utrolig stolt af at være halv jyde, og når jeg kom hjem til Karise fra ferier på slægtsgården i Esbjerg, satte jeg en ære i at tale så godt jysk, jeg kunne. Men jeg har igennem årene fået at vide, at jyde bliver jeg aldrig, og det har jeg så måttet leve med.

Når jeg nu om kort tid flytter til Sjælland, vil jeg gætte på, at mange vil mene, at jeg taler jysk, og det kan så opveje det lidt.

Nu vil jeg ønske alle mine tidligere kolleger og de nye, der opstiller til byrådet en rigtig god valgkamp. Som jeg ser det, er der rigtig gode muligheder for, at Viborg Kommune igen kan få fantastisk byråd!