Tak for et godt Snapsting

Jeg er på Viborg Landsbysammenslutnings vegne nødt til at dele dette her med jer, fordi vi er så glade for og stolte over at være en del af Snapsting.

I år er det tredje gang, at Viborg Landsbysammenslutning sammen med vores medlemsbyer har bidraget til festen, og endnu engang med stort engagement og masser af kreativitet.

Små sensationer var årets tema, og landsbyerne definerede hver især deres helt egne sensationer. Der var delikatesser fra Vridsted og Karup, og landsbyerne fra Fjordklyngen præsenterede deres helt egen øl. Både Løvel og Vammen havde biler med, som de på

den ene og den anden måde er superstolte af.

Sammen skabte landsbyerne måske en helt ny tradition med vores hekseparade, der vakte stor opsigt på turen gennem Viborg, hvor mange grinede, vinkede og tog billeder af de flotte hjemmelavede landsbyhekse. På scenen på torvet vakte Annika fra Løvel opsigt med sin flotte danseoptræden, som også var noget af en sensation. Vi er også megastolte over den seje landsby-jingle, vi har fået produceret i samarbejde med Jo & The Mofos, og vi er superglade for, at Johanne Astrid var med til at skyde den i luften. Glæd jer til ringetonen den rocker for vildt, ligesom Viborgs landsbyer rocker for vildt.

Vi er også stolte over, at vores borgmester, Ulrik Wilbek, udtrykte anerkendelse af landsbyernes bidrag til Snapsting både i hans tale på Nytorv og senere i medierne. Og vi vil som ham opfordre Viborg-borgerne til at komme ud og besøge os i landsbyerne vi har rigtigt meget at byde på.

Oplevelsen på Nytorv lørdag til Snapsting er både med til at styrke sammenholdet mellem landsbyerne, fordi vi har så meget at være fælles om det vidner Lokaldysten også om. Jovist, vi kæmper mod hinanden i Lokaldysten, men vi gør det i den fælles

ånd, der handler om samarbejde og sammenhængskraft.

Viborg Landsbysammenslutning og vores landsbyer kan noget særligt, og vi deler det med glæde med dem, der har lyst.

Endnu engang tak til alle, der deltog engageret i vores landsbytræf til Snapsting i år, og tak til Arne fra Ravnstrup der endnu engang styrede hele menageriet med humor og en fast hånd.

Vi glæder og til at komme igen på Nytorv næste år.

Tak til alle for et godt Snapsting