Tak fordi jeg lever

Den 28/2 2017 fik jeg en blodprop i hjertet og blev behandlet på Skejby sygehus og senere på Viborg sygehus.

Det blev indledningen til et længere forløb.

Jeg blev tilrådet at få foretaget en by-pass operation i Skejby. Det takkede jeg ja til, og det hele blev afsluttet d. 22/1-2018 med en samtale på Viborg sygehus, hvor de sidste spørgsmål blev vendt.

Fra turen i ambulancen til den afsluttende samtale har jeg oplevet et personale, som på samme tid har været topprofessionelt, lyttende og oplysende.

Der har været mange fagfolk involveret i mit forløb: Ambulancetjeneste, sygeplejersker, læger, fysioterapeut, rehabiliteringsteam og mange andre. Alligevel har jeg hele vejen igennem oplevet, at alle involverede har været 100% up to date vedr. min sag.

Tænk, at en kirurg tager sig tid til at tegne og fortælle os nysgerrige om nærmere detaljer i sytøjet.

Hvem ville have troet, at læger/sygeplejersker ville tage os skeptikere alvorligt med vore forbehold over for medicinering/bivirkninger.

Tænk, at vi får tilbudt en rehabilitering i absolut topklasse.

Tak til jer alle, som jeg har været så heldig at træffe på i jeres professionelle virke.