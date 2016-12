Tak til Per Møller

Har man et budskab, der helst skal bemærkes af de fleste, så skal det jo til tider krydres lidt, nogle bruger sarkasme, andre humor.

Jeg går ud fra, at når du ,Per, spørger til min mening omkring nedsættelse af et trafikpolitisk udvalg, så er det med et glimt i øjet. Du forventer jo ikke et svar fra mig, men fra Venstres byrådsgruppe.

Hvad den mener, vil/kan den selv svare på.

Jeg kan kun opfordre til, at man dropper alle de valgpropagandistiske drillerier og i stedet, som du skriver, koordinerer indsatsen.

Det fortjener projektet.