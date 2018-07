Tanker i en tørketid

Lige nu står Danmark midt i den værste tørke siden sommeren 1992. Og vejrmeldingerne giver intet håb om snarlig regn.

Køer og heste leder forgæves efter saftige græsstrå på de totalt svedne marker. De må dagligt fodres ekstra med hø, halm og andet foder, der skulle være gemt til den kommende vinter. Udbytterne på markerne står til at blive rekordlave med deraf følgende store tab for landmændene. Vandkanoner sprutter desperat mange steder med tilknyttede omkostninger til strøm og ekstra arbejdsindsats. Midt i denne ekstremt alvorlige situation har jeg meget stor forståelse for landbrugets bøn om hjælp fra samfundet og os politikere. Jeg glæder mig over, at statsminister Lars Løkke Rasmussen i Landbrugsavisen den 19. juli kom med en resolut og rettidig melding. Regeringen er klar med en række konkrete tiltag, der skal afbøde de værste virkninger af tørken. Herunder mulighederne for at udskyde jordskatterne. Desuden vil der ekstraordinært blive dispenseret fra en række af de stive regler, som landbruget generelt er underlagt, såsom brug af grovfoder fra braklagte marker samt sænkning af grovfoderandelen økologisk kvæg. Desuden er der en opfordring til, at varmeværker landet over ekstraordinært bruger andet brændsel, end fx halm. Nu vil enkelte sidde og tænke, at Kristian Pihl og Venstre jo bare vil tækkes vennerne i landbruget. Sludder og vrøvl. Danske landmænd producerer enorme mængder gode fødevarer økologiske som konventionelle - i dyb respekt for bæredygtighed, miljø og dyrevelfærd. De fødevarer kan ikke undværes, hverken herhjemme eller ude i verden. Dertil kommer enorme eksportindtægter til Danmark og stor beskæftigelse i de tyndere befolkede dele af landet, herunder på mejerier, slagterier og maskinfabrikker. Det danske samfund har brug for landmændene og den tilhørende sektor. Derfor skal vi som samfund også være der for landbruget, når en ekstrem tørke medfører en uhyre alvorlig situation.

Fortsat god sommer.