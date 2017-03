Telenor opfører nye mobilmaster ved Virksund og Højslev

Den første i rækken er en helt ny mobilmast på Hobrovej i Virksund, der er blevet rejst og aktiveret den 7. marts. Beboerne i området omkring Virksund vil som resultat heraf kunne mærke en markant forbedret mobildækning både i forhold til tale og når de er online fra mobilen, fortæller man i pressemeddelelsen.

De nye master rejses på baggrund af en større fælles aftale, der er indgået mellem Telenor og 6 vestjyske kommuner, hvor Skive er en af dem.

Masten i Virksund er den første mast, der er rejst på baggrund af aftalen i Skive Kommune. Det er Skive kommune, der har stået for at udpege placeringen og stået for finansieringen af masten, og Telenor står for monteringen af radioudstyr og den efterfølgende drift.

Områderne og de besøgende omkring Virksundlejren, Virksund Camping, Virksund Kursuscenter, Virksund Lystbådehavn vil også kunne nyde godt af den forbedrede mobildækning. Signalet vil formentlig kunne række til Ørslevkloster, Lundø og Skive Lufthavn, alt afhængig af de geografiske forhold. Skov eller bakket landskab kan være med til at formindske signalet, oplyser Telenor.

Flere master i vente

Udover den nye mast i Virksund vil der yderligere blive rejst op til 4 nye mobilmaster i Skive Kommune, som en del af samarbejdet. De præcise placeringer er endnu ikke afgjort, men der kigges i øjeblikket ind i mulighederne for placeringer i Højslev, Hem og på Fur.