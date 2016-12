Thomas fik venner fra hele verden

Sommeren 2016 var en oplevelsesrig tid for mig, da Lions Club i Fjends valgte at tilbyde mig en rejse til Ungarn eller nærmere bestemt Budapest og Miskolc.

Rejsen var på tre uger, og den var delt op på den måde, at jeg havde en uge hos en værtsfamilie i Budapest, og derefter var jeg 2 uger i Miskolc med unge fra hele verden.

Turen bød på venskaber fra hele verden, store oplevelser, sanseindtryk samt viden om kulturen i Ungarn og historien bag landet.

Min første uge

Min første uge i Budapest bød på rigtig mange oplevelser.

De første par dage var jeg med min værstfamilie på sightseeing rundt i Budapest. Eller jeg burde måske sige Buda og Pest, da byen er delt op i to dele.Når man krydser de berømte broer bevæger man sig til Buda eller Pest.

Efter et par dage i Budapest med sightseeing osv. tog vi til en stor musikfestival. Det var en rigtig god oplevelse, og vi fik set nogle dygtige kunstnere såsom Steve Aoki og Martin Solvieg. Det var den perfekte afslutning på en god uge.

Miskolc

Da den første uge var forbi, tog jeg videre til Miskolc, hvor jeg mødte alle de andre unge fra hele verden.

Og der begyndte jeg for alvor at tænke over, hvor vigtigt det er, at vi har et sprog som det engelske, der kan give en fælles forståelse på trods af, at vi alle kom fra forskellige lande.

Så i stedet for at sige Hej, Bonjour, Hola, Ciao, Zsia osv. kunne vi til mit og alle andres held jo nøjes med det engelske Hello.

De 2 uger var helt fantastiske, og der var aldrig en dag uden nye oplevelser og kulturelle indtryk. En artikel vil aldrig være nok til at beskrive sådan en fantastisk tur. Det skal opleves.

Jeg vil aldrig glemme denne rejse og alle de fantastiske nye venskaber jeg har fået fra Italien, Frankrig, Brasilen og Litauen m.fl.

Alle de nye venskaber gør også, at der pludselig er en masse, som man skal besøge rundt i verden i det nye år, hvilket bare er en af fordelene ved denne tur.

Jeg er meget taknemmelig for, at Lions Club valgte at tilbyde mig denne tur. Jeg vil klart anbefale det til alle, som bare er en smule interesseret i andre kulturer samt oplevelser. Det vil blive en tur man aldrig glemmer.

Send en ansøgning

Lions Fjends tilbyder også i sommeren 2017 to unge fra Fjends-området et gratis sommerophold. Denne gang er der tale om enten 3 uger på Island eller i Sverige.

Du kan læse mere om vilkårene i annoncen i sidste uges avis eller på hjemmesiden for Lions Club Fjends.

Ansøgningen skal senest den 14. januar mailes til bestyrelsesmedlem Erik Thordal Christensen.