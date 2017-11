Tid til eftertanke

Så er det endelig overstået. De fleste hoveder er fjernet fra lygtepæle, halmballer og hvor man ellers finder på at klistre dem op. Nogle tilfredse med valget, andre utilfredse.Her i den gamle Fjends kommune fik vi jo ikke meget ud af det. Tre stk .En konservativ, en venstremand og en socialdemokrat. Så må vi håbe, de kan gøre noget godt for fjandboerne men tilfreds tja måske, men når man tænker på aftenen i Stoholm med flæsk og debat med de lokale kandidater, som kun kunne komme i panelet, hvis man var en rigtig fjandbo.Andre udenfor den gamle Fjends kommune var henvist til spørgepanelet, hvis de overhovedet ville være bekendt at møde op. Det var der så nogle der gjorde alligevel.

Alligevel slog deres mission ikke til. Sølle tre lokale kandidater kom dog ind. Taktisk kan man jo sige om det var klogt.

Socialdemokratiets spidskandidat har jo udtalt, at hvis ikke der ville komme en fremgang for dem , ville han ikke gå efter borgmesterposten ,men trods alt ville han godt støtte en kandidat, der fik tilbagegang, og det var jo det Venstre gjorde. Det var jo så på forhånd aftalt. Det sagde han så ikke ,men Wilbek er tosset med noget at hænge om halsen, og var parat til at betale dyrt for det.

Jeg forstår godt den frustration vores nuværende Borgmester Torsten Nielsen havde. Han fik over 7000 stemmer. Et kanonvalg og yderlig et syvende mandat med ind, men blev ikke hørt, og det viser jo det magtbegær, der findes i nogle mennesker .

Der er en gammel sang, der hedder om hundrede år er alting glemt. Der er fire år til næste kommunevalg, så mon ikke, der er nogle der husker dette overstående valg i 2017 .

Kendis effekten slog i hvertfald igennem ,så husk kære fjandboer: Når I stemmer ,så stem personligt på den person I ønsker i kommunalbestyrelsen. Alt for mange stemmer i både Vridsted, Mønsted og Stoholm er gået til en kendis og ikke en politiker ,så derfor fik vi kun tre ind .

Med venlig hilsen og rigtig glædelig jul til alle