Tilbud til børn: Grav guld i Stoholm

STOHOLM Hen over ferieugerne, har der været ro på gravearbejdet i forbindelse med kloak- og byfornyelsen i Stoholms midtby. Men fra og med næste uge starter gravearbejdet op påny.

Dermed skal der igen graves op i Vestergade, men inden da vil der blive gravet noget "guld" ned.

For at bøde lidt op for det kommende besvær for kunderne, så arrangerer Stoholm Handelsstandsforening nemlig "guldgravning" for børn lørdag den 4. august.

Der bliver simpelthen gravet "guld" ned ved udgravningerne i Vestergade - og så skal børnene finde det igen. For "guldet" får de en belønning: nemlig en pølse og en sodavand.

Selvfølgelig er det træls, at Stoholm graves op. Men forretningerne er lige der, hvor de altid har været. Og de vil meget gerne bruges - også mens arbejdet står på..

Forretningerne har også i dagens anledning gravet nogle gode tilbud frem, som de vil byde kunderne på.

Udgravningerne i Stoholm skyldes dels udskiftning af hele kloaksystemet i midtbyen - dels byfornyelse. Efter devisen - at det er lidt træls, mens det står på - men vi må ikke glemme forretningerne, der også skal leve både under og efter renoveringen.

Så hvad kan vi sige andet end: få skovlen under de gode tilbud - og guldet - på lørdag.