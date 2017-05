Tilliden til SKAT skal genoprettes

Efter valget i 2015 satte V-regeringen sig i spidsen for at få ryddet op og genoprettet tilliden til SKAT. Et bredt flertal i Folketinget på tværs af rød og blå blok bakkede op om genopretningsplanen, hvortil der er tilført 7 mia. kr. til bl.a. 1000 nye medarbejdere i SKAT. Og vi er klar til mere, hvis det viser sig nødvendigt.

Med handlingsplanen SKAT ud af krisen har vi fået standset svindlen med udbytteskat, og vi har fået lavet et nyt system for ejendomsvurderinger.

Tyngden i vores indsats bør i sagens natur lægges på det fremadrettede arbejde med at få genskabt tilliden til SKAT. Samtidig hilser jeg det velkommen, at der nu nedsættes en undersøgelseskommission, der skal kulegrave årsagerne til, hvordan det kunne gå så galt.

Vi er i kølvandet på tabet af så mange penge nødt til at få vendt hver en sten og placeret et ansvar, så skandalen aldrig gentager sig. Sideløbende skal vi fortsætte det målrettede arbejde med at få SKAT på fode igen, så befolkningen kan have tillid til, at alle betaler den korrekte skat jævnfør lovgivningen hverken mere eller mindre. Nu skal der ryddes op.