Tjikker likker tjau tjau

STOHOLM De blå spejdere i Birkegruppen i Stoholm er klar til at tage nye medlemmer ind.

Med temaet Spejder for en aften inviterer de alle interesserede til et intro-arrangement tirsdag 28. august klokken 17.30 på Iglsøvej.

Her kan du se, om spejderlivet er noget for dig, hvis du vel at mærke går i 0. klasse eller opefter.

Spejderliv er friluftsliv, så det meste kommer til at foregå udendørs.

Der vil blive budt på smagsprøver af spejderlivet med både opgaveløb og pandekager i udsigt.

Man er velkommen til at tage sine forældre med.