Tolv dÃ¸gn pÃ¥ cykel fra Italien til Nordkap

Samtidig løfter han lidt af sløret for, hvad der har drevet ham til at sætte sig så ekstreme mål og at drømme så stort, som han har gjort og stadig gør.

For kun en måned siden genenmførte Morten det 4000 km lange ekstremcykelløb NorthCape4000, fra Italien til Nordkap i tiden 12 døgn, 17 timer og 12 minutter. Løbet blev gennemført uden nogen form for support fra et hjælperteam, og det var et krav, at rytteren på sin cykel medbragte alt til turen.

Morten Kjærsgaard har hen over årene gennemført en lang række andre ekstremløb, blandt andet Paris-Brest-Paris på 1200 km, London-Edinburgh-London på 1400 km og ikke at forglemme Race Across America på 5000 km, som han gennemførte i 2016.

Ved messen udstiller Morten også sin cykel og det grej, som han brugte på sit seneste Ultra Ride til Nordkap.

Så mød ham på messen og hør hans spændende beretning.