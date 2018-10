Top Gun: Olivers vilde dag i luften

Oliver Kirial Olsen fra 9B på Stoholm Skole kunne notere sig en ordentlig en på opleveren, da han onsdag fik sig noget af en flyvetur i et af forsvarets T17-fly på Karup Airbase.

Turen havde han vundet i en konkurrence på Viborg Kommunes erhvervsmesse den 20. september.

Her fik alle kommunens 7.-9. klasser mulighed for at hilse på en række virksomheder og høre om uddannelses- og karrieremuligheder, men ingen fik mere med derfra end Oliver.

Ikke alene vandt han en flyvetur til sig selv, han fik også lov at invitere hele klassen med til Karup Airbase, hvor forsvaret bød på både frokost og rundvisning til alle kammeraterne, mens Oliver var i luften.

Det gjorde ham selvsagt til en populær dreng i klassen, der havde fået fri hele dagen til at komme på udflugt.

Men ingen var mere oppe at ringe end Oliver selv.

- Det var en rigtig fed oplevelse, det må man bare sige. Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med, men jeg har i hvert fald ikke prøvet noget lignende før, lød det dagen derpå fra Oliver.

Hans far arbejder til daglig i Karup, hvor han flyver helikopter, og den har Oliver før været oppe at flyve med, men det var alligevel noget helt andet at være i luften i det to-personers skolefly, som Forsvaret bruger til at uddanne sine piloter i, og som blev fløjet af en af underviserne.

I hvert fald det meste af tiden.

For Oliver overtog nemlig også for en kort stund både styrepind, to pedaler for fødderne og et håndtag til gas, så han kunne få en fornemmelse af, hvordan det er at være en af luftens betvingere.

Men det vildeste var alligevel, da piloten begyndte at lave tricks, efter de havde fløjet en del rundt over Olivers hjemstavn omkring Stoholm.

- Han lavede sådan nogle rul i luften, hvor vi var omme at ligge på siden, og vi lavede også et loop, hvor man virkelig kunne mærke g-kraften, så det var ret vildt, lød det fra Oliver, der dog ikke havde fået brug for at række ud efter brækposen.