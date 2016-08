Torsdag aften med stærke mænd og Angels i Stoholm

Det er i aften, der er Open by Night i Stoholm og her bliver byen traditionen tro invaderet af motorcykler i lange baner. Det årlige træf er efterhånden blevet lidt af et trækplaster for motorcyklister fra nær og fjer - ikke mindst når vejret arter sig godt.

Det bliver også til et gensyn med sidste års berømte Handelsstands Angels, der i bedste Rocker-udklædning, slår til med fantastiske tilbud i butikkerne

I teltet på torvet serveret Stoholm Fritids- og Kulturcenter Torsdags-mad og så står den ellers på Stærk-mands konkurrence. Først for børn og lidt senere for voksne. Det sker på torvet, hvor der vil være forskellige discipliner at lægge arm med.

Aftenens sidste festlige konkurrence er et såkaldt billotteri foran Stoholm Autoværksted. En bil tømmes for olie. Gæt hvor længe motoren kan holdes i gang.

Vinderen kan køre hjem på en Puch Maxi. Kvit og frit.