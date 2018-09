Trafikal egoisme skal stoppes!

I løbet af sommeren er der kommet fokus på, hvordan der hos en del cyklister har indsneget sig en egoisme og hensynsløshed overfor andre trafikanter, når der skal køre motionsløb m.v. på landeveje.

Der insisteres ofte på at køre to eller tre side om side, selvom vejen er smal og biler har svært ved at passere.

Selv har jeg oplevet hensynsløsheden på egen krop, da jeg sidste år blev torpederet i et fodgængerfelt af en cyklist, der kørte overfor før rødt.

Kørsel med cykel på fortovene for at undgå standsning i rødt, er desværre ikke et særsyn i storbyerne. Det samme gælder cykling med høj musik i ørene med deraf følgende uopmærksomhed på andre trafikanter.

Lad mig slå fast, at jeg ikke kæmmer alle over en kam, og at jeg er stor tilhænger af cyklisme. Der findes masser af hensynsfulde cyklister, der overholder reglerne og kører sikkert. Men tendensen til omsiggribende trafikal egoisme er klar.

Egoisme breder sig desværre også blandt grupper af trafikanter. Når en lastvogn på motorvejen trækker ud til en langvarig overhaling på motorvejen lige foran næsen på andre bilister til skade for fremdriften og trafiksikkerheden.

Når finger og horn gives aggressivt til skolevogne, der i sagens natur kører lidt tøvende i trafikken. Eller når bilister undlader at standse, så fodgængere kan krydse i et fodgængerfelt. Eller når der ikke gives plads til en ældre bilist, der kører forsigtigt for at kompensere for de lidt længere reaktionstid.

Mange andre eksempler kunne nævnes. For slet ikke at tale om decideret vanvidskørsel af hensynsløse og hovedløse personer uden for pædagogisk rækkevidde.

Men hvad gør vi for at stoppe den omsiggribende egoisme og hensynsløshed? Vi skal styrke den holdningsbearbejdende undervisning yderligere i forbindelse med den igangværende modernisering af køreuddannelsen.

For trafikanter generelt er det grundlæggende uddannelsen giver dem teoretisk viden om reglerne og risici samt færdigheder til at manøvrere køretøjet sikkert under krævende forhold.

Men helt centralt er holdninger i form af et konstant personligt beredskab og vilje til altid at optræde sikkert og hensynsfuldt i trafikken uden egoisme.

Udover køreuddannelsen kan kampagner bidrage til at sætte fokus på egoismen og få folk til at tænke sig om, ligesom vi forældre bør opdrage vores børn til at være hensynsfulde. Skolen spiller også en rolle i fremme af gode holdninger i trafikken.

Endelig vil jeg slå et slag for anskuelighedsundervisning i højeste karat såsom Drivers Event og lignende arrangementer på sikre baner, hvor unge med benzin og fartglæde i blodet ved selvsyn kan opleve de enorme og farlige kræfter, der er i spil ved høje hastigheder. Og blive opmærksomme på de blodige konsekvenser, hvis det går galt.

Men hvis vi for alvor skal gøre op med den trafikale egoisme, så må vi alle tage et ansvar for os selv og ikke mindst for andre i trafikken. Lad os komme i gang.

Hvor der er vilje, er der vej!