Trafikken og vejene til Stoholm

Det er da dejligt at konstatere, at næsten alle partier går ind for en hærvejsmotorvej, som vi i Liberal Alliance går stærkt ind for. Vi må håbe, der bliver lige så stor en opbakning til renovering af vejene til Stoholm og naturligvis øvrige tiltrængte renoveringer af vejene i hele kommunen.

Da jeg næsten dagligt kører rundt i kommunen, må jeg desværre konstatere, at vejenes tilstand mange steder trænger til et løft - endda nogle steder til en stor renovering eller der skal etableres en ny vej, gerne som OPP projekt.

Et eksempel er vejen mellem Viborg-Skivevej forbi Birkesø til Stoholm. Her er der tale om megen tung trafik, der skal køre konstant i bakke og dal. Det værste er at vejen er meget smal og med mange huller - til trods for at kanterne er blevet fyldt op med stabilgrus - er det snart kørt op igen med stor risiko for stenslag.

Som Olsen Banden har vi i Liberal Alliance en plan - her en vejplan. Vort mål er der løbende gøres mere for at opgradere en del af de kommuneveje, der har mest trafik og der tages hensyn til erhvervslivet, så den tunge også kan komme sikkert frem. Det vil sammen med andre tiltag være en væsentlig faktor til at VÆKSTEN kan komme fremad i hele Viborg Kommune.

Sidst men ikke mindst vil vi gerne i 2018 arbejde med en VSION VIBORG for hele kommunen nemlig: Vilje - Vej - Viden - Vækst - Virksomhed - Velstand.