Her kørte en 51-årig mand fra Kjeldbjerg-området ud fra en rasteplads men overså i den forbindelse en 31-årig mand fra Fly, der kom kørende i sin bil i nordlig retning.

Ved ulykken blev den 51-årige i sin bil ramt, så han kørte tværs over vejen og ud på en mark.

Viborg Politi oplyser at ingen af de to bilister kom alvorligt til skade ved uheldet, men at der skete en del material skade på begge køretøjer.