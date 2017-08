TraktortrÃ¦k i ny version i Vridsted

Da der i weekenden var byfest i Vridsted, stod der blandt meget andet også traktortræk på programmet. Her var der dog ikke tale om at det var traktoren, der skulle trække men at deltagerne derimod skulle trække en traktor, hvilket der var flere der havde mod på at prøve kræfter med.

Byfesten startede allerede tirsdag med 50 deltagere til et sponsorcykelløb, der indbragte godt og vel 27.000 kroner til byen.

Fredagens aftenhygge ved åen blev afviklet i rigtig god stemning og med mange deltagere og god omsætning i baren. Lørdag fortsatte så den gode gænge. Denne gang på festpladsen, hvor der var besøg af amerikanerbiler og motorcykler og med blandt andet bagagerumssalg og forskellige aktiviteter hen over dagen.

- I virkeligheden er det vigtigste ved en byfest som vores vel egentlig at skabe en god fest og en god stemning, hvor byens borgere kan mødes og hygge sig sammen. Det er måske også med til at skabe en synergieffekt, fortalte Hans Jørn Nørgaard fra koordinationsudvalget.

Festen blev rundet af søndag med familiegudstjeneste ved åen.

