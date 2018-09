Travl Toftum Tømrer: Ring igen efter jul

TOFTUM Da Jens Trankjær i 2006 besluttede sig for at blive selvstændig under navnet Toftum Tømreren, var opgaverne typisk dem, der følger med at være en lille virksomhed.

Bygnings- og tagrenoveringer, vinduer og døre, om- og tilbygninger.

Og med eget værksted på adressen kunne han også i en håndevending lave en færdig kvist lige til at hejse på taget.

Nu kan Jens Trankjær næsten ikke huske, hvornår han sidst har brugt værkstedet.

Det går nemlig så godt med større opgaver, at Toftum Tømreren nu knap har tid til den slags opgaver, han startede med og byggede sin enkeltmandsvirksomhed op på.

Det er ikke så meget carporte, terrasser og kvist på taget, han laver nu om dage, som det er halv- og helentrepriser i eksempelvis boligforeninger.

Og devisen er klar: Det drejer sig om netværk.

- Det er altafgørende i dag. Stort set alt det arbejde, jeg har, er kommet gennem netværk på den ene eller anden måde, siger Jens Trankjær.

I dag har vi fundet ham på en byggeplads på Pilevænget i Skive, hvor 24 små og utidssvarende ungdomsboliger er i gang med at blive lavet om til moderne lejligheder.

Her står Jens Trankjær for arbejdet med udskiftning af tag, døre og vinduer, så til efteråret vil ni nye lejligheder være klar til indflytning.

Det er kommet i stand gennem aftaler håndværkere imellem. De har set en fordel i at kunne trække på hinanden og dermed sikre sig større opgaver.

Tidligere på ugen har Jens Trankjær været i Aalborg, hvor den i Stoholm bosiddende Viborg-arkitekt Michelle Salanson fra Method & Madness Architects har hyret Toftum Tømreren ind til et projekt.

Så netværket har lange arme og stritter i mange retninger.

Men hvad siger Toftum Tømreren egentlig, hvis man ringer og siger, at man har bestemt sig for at få en ny carport, og man gerne vil have ham til at lave den?

- Uha, kan det vente til efter jul, griner han først.

- Nej, det vil jeg ikke sige. Vi må se på det, men jeg har ordrebogen fyldt godt op, så vi er nok tæt på at være henne ved næste år, inden det kan lade sig gøre.