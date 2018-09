Tre gange Fjends HK i 2. division

FJENDS I den forgangne weekend blev der spillet kvalifikation til 2. division i ungdomsrækkerne i håndbold.

Og det endte som en bragende succes for Fjends HK, der først sidste år så dagens lys som et samarbejde på ungdomssiden mellem Stoholm og Mønsted.

Det lykkedes nemlig ikke mindre end tre hold at opnå det, de var kommet efter.

Det betyder, at både U14 drenge, U14 piger og U16 piger denne vinter spiller i 2. division.

- Vi er glade og stolte, lyder det fra formand for Stoholm Håndbold Bettina Schmidt.

- Der skal lyde en kæmpestor ros til både spillere og trænere. Vi glæder os til at følge holdene i den kommende sæson og glæder os samtidig over det positive samarbejde, som blev søsat sidste år mellem Stoholm og Mønsted. Det er flot, at man allerede på andet år i Fjends HK kan stille med tre hold i 2. Division.