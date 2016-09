Tre indbrud i Fjends

Der har i løbet af weekenden, fra fredag klokken 14.00 til lørdag klokken 9.00, været indbrud i en villa på Bakkevej i Stoholm. Her har man brudt et værelsesvindue op og indenfor er skuffer og skabe gennemrodet, måske i håb om at finde smykker eller kontanter. Det er dog ikke lykkedes og så vidt vides, er der ikke stjålet noget fra huset.

Hærværk i hytter ved Birkesø

En bjælkehytte på Birkesøvej er mere eller mindre blevet vandaliseret efter at nogen i perioden 2. - 16. september klokken 11.00 er brudt ind i huset ved at knuse en træplade i entrdøren. Madvarer er hældt ud på gulvet, og der er blevet begået, hvad politiet nærmest betegner som hærværk indenfor i hytten. Også en nærliggende spejderhytte har været udsat for en lignende behandling, der formentlig er blevet begået i samme tidsrum.

Indbrud i Sjørup

Der har i tidsrummet torsdag aften klokken 18.00 til søndag klokken 21.30 været indbrud i en villa på Skovvænget i Sjørup. En rude er blevet aflistet i en terrassedør og skuffer og skabe er blevet gennemrodet, men der er tilsyneladende ikke stjålet noget fra huset.