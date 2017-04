Trekløver splittes op og udvider forretningerne

I forbindelse med, at Nina Guldhammer og Per Jensen, Si-Ki Garn & Helse i Stoholm sidste år købte Spar Nord-bygningen, fik de to medlejere Juel Optik og BeneFiT Fysioterapi begge tilbuddet om at flytte med.

Efter at boldene har været kastet i luften, er man nået frem til, at Juel Optik flytter med, mens BeneFiT har valgt at blive tilbage i de eksisterende lokaler i Vestergade 10 som ene-lejer.

-Det er faktisk en ren win-win løsning for alle parter, og fantastisk at vores trekløver-samarbejde, har fungeret så godt, at vi hver især kan udvide vores forretninger, og Stoholm får et endnu bedre butiksliv, siger Rikke Østergaard, BeneFiT.

Rikke Østergaard har i længere tid ønsket at få flere kvadratmeter, og den ekstra plads giver mulighed for at starte små hold, der har behov for god plads til supervision og behøver meget ro. Helt konkret starter BeneFiT i samarbejde med LOF et lungehold for folk med rygerlunger. Vi forsøger at tilbyde noget, som ikke findes her i forvejen. Og vi har heldigvis fået så god en modtagelse i Stoholm, at der nu er basis for at udvide såvel pladsen som åbningstiden, fortæller Rikke Østergaard.

Per Juel fra Juel Optik glæder sig til de nye muligheder der følger med flytningen.

Da jeg endnu kun har åbent hver tirsdag, og jeg fik mulighed for at flytte med Ninna, som har åbent hver dag, var valget ikke så svært. I de nye lokaler får jeg mit eget rum, som jeg selv kan indrette. Det bliver rigtig godt, og giver mig mulighed for at åbne på andre tidspunkter, fortæller Per Juel. Jeg glæder mig over hvor godt byen har taget imod mig, og jeg drømmer om snart at kunne udvide åbningstiden, fortæller Per Juel, der også ser frem til at blive en del af det nye spændende torvemiljø, som byfornyelsen lægger op til.

Har du en god ide? den er 500 kroner værd

Et kig ind i de kommende lokaler for Si-Ki Garn og Juel Optik viser, at der arbejdes på højtryk i øjeblikket.

Således er planerne helt klar for stueetagen, hvor Si-Ki Garn og Juel Optik indretter sig. Snart kommer en ny trappe, som skal føre op til 1. sal, hvor Ninna Guldhammer indretter et massagerum. Men derudover står der faktisk et areal ledigt på 1. sal.

Kan I ikke spørge læserne om, hvad de mener Stoholm mangler, som vi måske kunne tage ind på 1. sal, spørger Ninna Guldhammer, og det er hermed gjort.

Alle ideer modtages gerne det skal bare være noget, som ikke fås i Stoholm i forvejen. Ideer afleveres snarest hos Si-Ki Garn & Helse, og kommer der en god ide, som føres ud i livet, er der 500 kroner som tak for ideen.

De forskellige flytninger og nyåbninger føres ud i livet i løbet af maj måned.