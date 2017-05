Trialbane i beton på vej

- Jeg har søgt om penge og fået bevilget 8.000,00 kr. til at få fjernet overjord i et hjørne ved vandrerhjemmets rundkørsel, hvorefter der skal lægges stabilgrus og stenmel på inden betonbanen opstilles.

- Entreprenør Jens Dalsgaard står for den første del, mens Mikael Arentz fra Fly har lovet, at han fredag efter Kr. Himmelfartsdag udfører frivilligt arbejde med at flytte betonrørene fra Dornen op til centeret og får banen stillet op.

- Mikaels søn Jakob, der er elitekører i Viborg Trial Klub, har foreløbig overtaget undervisningen i cykeltrial i ungdomsskolen hver torsdag aften, da Ole Kristensen er sygemeldt.

Mikael Arentz fortæller, at det overvejes fremover at flytte undervisningen af ungdomsskolens elever i Stoholm til onsdage i stedet for nu på torsdage, da rytterne i Viborg Trial Klub træner tirsdag og torsdag.

Ved Stoholm Fritids- og Kulturcenter kan trialrytterne fremover træne på forskellige baner af kampesten, træstammer og beton.

Det betyder også, at Viborg Kommune kan tilbyde de mange udenlandske gæster rigtig gode udendørs træningsbaner forud for U-VM i Viborg, der finder sted om 2 måned, siger Martin Bay Kristensen.