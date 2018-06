Tricktyve stjal smykker hos ældre dame i Stoholm

Søndag omkring klokken 12.15 ringede det på døren hos en 81-årig dame i Anlægsgade i Stoholm.

Udenfor stod en meget slank dame, som bad om at komme indenfor under påskud af, at den 81-årige skulle underskrive en seddel, som kvinden havde med.

De to kvinder gik sammen ud på badeværelset, hvor sedlen blev underskrevet. Imens har endnu en person tilsyneladende benyttet lejligheden til at snige sig ind og undersøge den 81-åriges natbordsskuffe, hvorfra der blandt andet blev stjålet guldring og flere sølvarmbånd til en samlet værdi af 6000 kroner.

Viborg Politi oplyser, at den 81-årige ikke har kunnet give yderligere signalement af damen med sedlen udover at der var tale om en " tynd kvinde."