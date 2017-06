Trivselspiloter og borgerforening bag Sankthans-fest

Efter flere år med ønsker om et arrangement på Sankthans-aften, hvor man kan deltage fra alle dele af byen, tog trivselspiloterne i Stoholm sidste år fat på - i et samarbejde med Kultur- og Fritidscenter og mange hjælpere - at arrangere en Sct. Hansaften for hele byen.

Nu håber arrangørerne, denne gang bistået af borgerforeningen, at kunne gentage succeeen.

Byrådspolitiker Karin Clemmensen (V) holder båltalen. Der vil være dej fra byens bager, så man kan lave snobrød sammen med børnene. Man skal bare lige huske at medbringe snobrødspinde.

Der skal også synges sammen med medlemmer fra kirkekoret, og igen i år vil børn fra Stoholm SFO producere en heks til bålet.

- Rundt om i vores by er der skabt forskellige traditioner omkring fejring af Sct. Hansaften. Det er vigtigt at værne om traditioner, hvor mennesker mødes og hyggeligt samvær opstår. Her er der nemlig trivsel, skriver Maja Holmgaard på vegne af Stoholms trivselspiloter.

Se mere i annoncen i avisen i uge 24. Her kan man også læse om tilmelding til fællesspisning.