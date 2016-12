Trivselspiloter vil skabe netværk for sårbare familier i Stoholm

Fredag den 16. december lægges der ud med det første arrangement i det, som trivselspiloterne håber vil blive starten på et netværk, hvor familier, der af den ene eller anden grund ikke har så meget overskud i hverdagen, kan mødes med andre familier i samme situation og hvor måske både børn og voksne kan få nye venner.

Det er sagsbehandlere i Viborg Kommune, der sammen med Stoholm skole, har fundet frem til de familier, der kunne tænkes at få glæde af det nye tilbud.

- Viborg komune har opfordret vi trivselspiloter til at være med til at lægge rammerne, og vi er nu gået i gang med at skabe et korps af frivillige, der har energien til at hjælpe de sårbare familier med at få nogle gode oplevelser i et nyt fællesskab. Vi har blandt andet henvendt os til den store gruppe af ældre, der hver uge går til Sport på Tværs i fritids- og kulturcentret, for det er tanken at de kommende forskellige aktiviteter for børn og voksne i de sårbare familier skal ske i et samarbejde med frivilige i alle aldre og med forskellige baggrunde, fortæller Charlotte Thomasen, som er en af de fire trivselspiloter i Stoholm.

Aften med julehygge

Arrangementet fredag den 16. december foregår på Stoholm skole, hvor der lægges op til julehygge med gløgg, æbleskiver, kaffe og sodvand, slik til Disney sjov på storskærm, spil og mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Her bliver der også lejlighed til at komme med forslag til kommende aktiviteter, der blandt andet kunne bestå i udflugter, fællesspisning, spilhygge, udendørsaktiviteter, bagning og meget andet.

Det er gratis for både børn og deres familier at være med og nu håber trivselspiloterne at tilbuddet vil blive godt modtaget.

Charlotte Thomassen understreger, at de frivillige ikke er en del af hverken kommune eller myndigheder, men blot gerne vil være med til at skabe nogle gode oplevelser for familierne og måske også hjælpe med at finde motivationen til at komme ud af døren og afsted til arrangementerne.

Piloter skal skabe trivsel

De fire trivselspiloter i Stoholm har sammen med 14 andre frivillige i Viborg Kommune påtaget sig opgaven med at være frontløbere i en kommunal satsing på bedre sundhed og trivsel i lokalsamfundene.

Det er ikke meningen at trivselspiloterne skal løse opgaverne selv men de skal blandt andet være med til at få fat i lokale mennesker, der vil give en hånd med i de forskellige nye tiltag.