Tryghed for landets boligejere

Nu kan boligejerne i hele Danmark sove mere trygt om natten.

Takket være en bred politisk aftale indefryser vi nu grundskylden, sænker skattesatsen for almindelige boliger og sikrer tilbagebetaling med renter til de husejere, der har været ramt af for høje vurderinger.

Mere tryghed til familierne.

Helt konkret betyder aftalen blandt andet, at skattesatsen sænkes til 0,55 pct. af værdien op til 7,5 mio. kr. og 1,4 pct. af værdien derover. Samtidig får boligejere mulighed for at indefryse betalingen af grundskyld, så den først skal betales, når huset sælges, og de boligejere, der fejlagtigt har betalt skat af en forkert vurdering, får pengene retur med renter.

Jeg kipper med flaget for dette konkrete resultat til gavn for befolkningen. Ros til regeringen og de partier, der bakker op om aftalen.

Ved forenede kræfter kan vi nå langt.