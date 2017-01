Tværpolitisk udspil om ekstra 25 millioner til kommunens børn

Partierne Dansk Folkeparti, SF, Socialdemokratiet og Venstre præsenterede på et pressemøde torsdag morgen et fælles oplæg til en politik for folkeskole og dagtilbud i Viborg Kommune, gældende for de næste 5 år.

De fire partier lægger op til, at der tilføres 25 millioner ekstra kroner til området med start i 2018 og med en fordelingsnøgle, der hedder cirka 25 % til dagtilbuds-området og 75% til folkeskolen. Udgangspunktet er, at det skal ske, uden at der lukkes skoler, men at de til gengæld skal arbejde mere sammen på tværs af skoler og skoledisktrikter. Blandt andet skal der laves tiltag, der mindsker forbrug af administration på skolerne og samtidig skal forbruget af ressourcer til pædagogisk ledelse målrettes bedre.

De ekstra 25 millioner kroner skal gøre det muligt at komme i mål og så skal pengene til børne- og skoleområdet i Viborg Kommune fordeles på en anden måde end tidligere. Der bliver blandt andet tale om en såkaldt ressourcetildelingsmodel baseret på et taxametertilskud pr. elev. Alle skoler tildeles et grundtilskud. De fire partier har til Viborg Stift Folkeblad udtalt, at der ikke bliver tale om at de 25 ekstra millioner vil betyde, at der skal skæres ned på andre velfærdsområder, men at det, hvis det mod forventning viser sig at modellen ikke kan gennemføres uden en skattestigning ,så må blive tilfældet.

Det børne- og skolepolitiske udspil har fået navnet " Udfordringer til alle & uddannelse til flere" og bringes nu videre til debat på et møde på mandag med alle partiers gruppeformænd samt borgmesteren.