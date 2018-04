TV og el-værktøj stjålet ved Kjeldbjerg

Man har i første omgang uden held forsøgt at bryde porten op til en garage. Et forsøg på at bryde døren til stuehuset op har også været forgæves. Til sidst er det dog alligevel lykkedes gerningsmændene at komme ind i huset ved at bryde et vindue op til en gang.

Undervejs på en runde gennem hele huset har man stjålet et 55 tommer Samsung TV samt en hel del forskelligt el-værktøj, blandt andet en vinkelsliber, topnøglesæt samt slagbor.

Der foreligger endnu ikke nogen værdiopgørelse over det stjålne.