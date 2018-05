Tyv slap væk med smykker

Mens en ældre, kvindelig beboer på Kærvej i Stoholm i torsdags var gået i byen for at handle, og ægtefællen var i haven, benyttede en tyv lejligheden til at åbne husets ulåste dør og gå indenfor.

Det var utvivlsomt ham, kvinden stødte på, da hun lidt senere vendte tilbage og mødte en ung mand, som forsøgte at sælge hende et eksemplar af bladet Her og Nu.

Kvinden fattede i første omgang ikke mistanke, før hun et par dage senere opdagede, at der fra et smykkeskin på badeværelset var forsvundet smykker af mærket Bismarck til en værdi af 8000 kroner.

Manden beskrives som 25 - 30 år, kortklippet og af østeuropæisk udseende og 175 - 180 cm høj. Han talte dansk med accent.