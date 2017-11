Tyv stjal ure og lampe for 74.000 kroner

Ejeren af et hus på Lundgårdsvej ved Stoholm har på et tidspunkt mellem tirsdag den 14. november klokken 19.00 og næste eftermiddag klokken 15.00 haft indbrud.

Tyven er kommet ind i huset ved at bryde en terrassedør op med et kobn og har stjålet værdier for 74.000 kroner.

I huset manglede familiens PH Koglelampe i rustfrit stål, der har en værdi af 52.000 kroner men også fire armbåndsure af mærkerne Arne Jacobsen, Georg Jensen og Fossil til en samlet værdi af 22.000 kroner var væk.

En nabo havde både tirsdag og onsdag bemærket en lille hvid BMW i 1-serien køre på grusvejen ved huset.

Det oplyser Viborg Politi.