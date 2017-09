Tyve pÃ¥ spil ved Daugbjerg

Ved porten ned til området er hængelåsen brudt op og en rude i bygningen er knust.

Herfra er man sluppet væk med en HP-bærbar computer, to fiskestænger med tilhørende hjul, 500 kroner i kontanter samt en biopejs. Den samlede værdi er på 16.800 kroner.

Forsøg på indbrud i Daugbjerg

I weekenden har der også været forsøg på indbrud på Sejbækvej i Daugbjerg. På et tidspunkt mellem lørdag klokken 11.00 og søndag klokken 11.00 har nogen har forsøgt at bryde et kældervindue i en villa op. Men uden held.