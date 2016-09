Tyve stjal fra unge sovende gæster

Unge mennesker på RUS-tur til Stoholm Fritids- og Kulturcenter vågnede lørdag op og opdagede, at der i nattens løb havde været tyve på besøg.

Det oplyser Viborg Politi.

Mens de unge mennesker lå og sov, havde nogen været i deres tasker og lommer og stjålet blandt andet mobiltelefoner og punge.

Politiet oplyser, at en af deltagerne i rusturen var vågnet omkring kl. 2.30 og havde opdaget, at der gik to unge mennesker rundt. Han havde spurgt dem om, hvad de lavede - og så stak de af.

Den ene unge mand var iført en stor jakke med en rød hættetrøje under.

Viborg Politi hører gerne, hvis nogen har set de to unge mænd eller kender noget til tyveriet.

Politiet har foreløbig kendskab til, at der er blevet stjålet fra mindst tre personer.