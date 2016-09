Uafgjort i lokalderbyet i serie 3

Der var dømt lokalbrag i Østfjends, da Stoholm gæstede Mønsted i fodboldens serie 3. Efter 90 intense og forholdsvis velspillede minutter kunne den udmærkede dommer Jakob Nielsen fløjte af - og det resulterede i en pointdeling.

Det lader sig ikke skjule, at Stoholm IF-Fodbold følte, at de tre point skulle have været pakket i sportstaskerne og taget med hjem til den nu hedengangne Fjends Kommunes gamle hovedstad. Stoholm havde overvægt i spillet, i chancerne og derudover ”verdens farligste føring” på 2-0, men det fjernede ikke det faktum, at værterne stod tilbage med 2-2, da der blev fløjtet af.

Var der så tale om tyveri? Nej, det kan man ikke sige, for Mønsted var bestemt også med i opgøret og bød sig til, men mon ikke alle kunne se, at det mest rimelige ville have været en udesejr set over alle 90 minutter.

I de første 45 minutter svang SIF taktstokken, men generelt har holdet i dette efterår haft svært ved at finde vej til modstanderens netmasker. Omkring den halve time blev Emil Blingedal dog nedlagt i feltet, og det efterfølgende straffespark omsatte Bo Pedersen sikkert. Samme Pedersen havde kort før pausen en gylden mulighed for at udbygge føringen, men hans udmærkede lob over MIF-målmand Casper Drensborg ramte stolpen.

2. halvleg startede op med samme mønster som i 1. halvleg, og det lignede en afgørelse, da Flemming Bennedsgaard flot nettede til 2-0 efter cirka 10 minutters spil. Kort efter blev SIF ramt af en advarsel til Christoffer Mikkelsen, og i hans fravær reducerede hjemmeholdet i en situation, hvor SIF-forsvarsspiller Claus Olesen i to omgange ikke så alt for heldig ud. Umiddelbart efter røg en Mønsted-spiller samme vej, men ikke desto mindre præsterede MIF’s Kristian Svendsen ved stillingen 2-1 til Stoholm på et og samme skud at ramme begge stolper samt overliggeren, så her var Mønsted endog særdeles tæt på en udligning.

Den kom i stedet for omkring det 80. minut, da Christoffer Mikkelsen blev dømt for at tage hånden til hjælp i en ellers ufarlig situation, og så kunne Mønsted udligne på det tildelte straffespark. I slutfasen masede SIF’erne på, men store chancer til både Flemming Bennedsgaard og Emil Blingedal blev desværre brændt.

Efterfølgende fik Per ”Unge” Jensen de fleste fidusstemmer tæt efterfulgt af Emil Blingedal og Flemming Bennedsgaard.

SIF skal – på en dag med en del afbud – have ros for en absolut godkendt indsats, hvor alle bød ind. Men 9 point efter 7 kampe ”vælter ikke verden”, og derfor er den kommende match meget vigtig i forhold til at holde de kedelige nedrykningspladser på afstand. Her kommer Sdr. Rind/Vinkel på besøg, og det bliver ganske givet svært, for SIF har revanche til gode efter et nederlag på 3-2 i det omvendte opgør. Dysten afvikles på Karlsen Arena i Stoholm på lørdag d. 17. september.