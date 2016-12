Udfordrede hinanden til det kolde gys

- Skål og godt nytår. Vi gjorde det...

Nogenlunde sådan faldt ordene fra kusinerne Lone Kjeldsen og Susanne Østergaard efter at de fredag formiddag skålede i champagne ovenpå en veloverstået dukkert i Birkesø.

De to kvinder udfordrede for et halvt år siden først hinanden til at gennemføre 6,5 kilometer ved Kalkmineløbet, og nu havde de igen kastet sig selv og hinanden ud i noget nyt. Denne gang gjaldt det et nytårsbad i vinterkolde Birkesø.

- Det var faktisk ikke så slemt og det var mest tæerne, jeg frøs. Nu bagefter føles det rigtig rart, fortalte Lone Kjeldsen, efter at hun og kusinen for første gang nogensinde var sprunget i vandet om vinteren.

De var begge en del af de omkring 70 friske voksne og børn, som den 30. december havde taget imod opfordringen til at tage et fælles vinterbad i Birkesø.

Blandt deltagerne var også nogle faste vinterbadere i søen, der iblandt Hanne Hansen, Stoholm. Vinteren igennem tager hun en ugentligt dukkert i søen sammen med Bente Christensen fra Igsø. Og det er de efterhånden blevet ret afhængige af, er de enige om.

- Vi bader fast en gang i ugen fra 1.oktober til 1. april og det er skønt. Man bliver nok en lille smule høj af den følelse, man får i kroppen lige efter sådan en tur i vandet, fortæller Hanne Hansen.

Svedhytte og vildmarksbad

Bag nytårsdukkerten i Birkesø står en lille gruppe lokale, som for fem år siden startede i det helt små med det, der nu er blevet til en tradition. Det lille jubilæum blev da også markeret med at åbne en flaske champagne på badebroen.

- Dengang var vi fem og siden er vi stille og roligt blevet flere fra år til år, fortalte Morten Brøndum, Sparkær og Pyro Engberg Jensen fra Mønsted.

I år var det lokale nytårsevent blevet udvidet med et vildmarksbad og en svedhytte, som flere benytte sig af bagefter.

- Der har været efterspurgt noget at varme sig ved, når man er kommet op af vandet. Vi har også et bål, og så er der en del der har medbragt noget varmt at drikke, fortalte en glad Morten Brøndum.

- Det er fedt at se så mange mennesker, selvom det ikke er et mål i sig selv at være mange. Tanken er først og fremmest at mødes omkring denne dukkert, ønske hinanden et godt nytår og hygge sig sammen, fortalte Morten Brøndum.

