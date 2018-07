Uenighed om retten til fællesvej

Jeg har været til orienteringsmøde med afdelingsleder Heine Vind på Miljøcenter Lundgård.

De har ikke droppet planerne om at fælde træer i Bane Danmarks skov (fredskov) for at anlægge en gangsti, så de kan få den nuværende vej for sig selv. Der arbejdes stadig for endnu et hegn langs jernbanen, der helt klart kan komme til at fungere som en fælde for vildtet, når der kommer tog.

Det vil derfor kun være muligt for os lodsejere at køre i bil gennem 2 porte gennem miljøcenteret for at komme til vores jordlodder via GMS og opringninger fra vores telefon, altså en slags "bompenge", besvær og forsinkelser for os, både når vi skal dertil og derfra.

Heine mener, at der er 6 lodsejere med vejret, men det bør da være hele husstanden hos den enkelte lodsejer, som kan køre i bil til deres jordlodder.

Jeg mener også, at Viborg Sportsfisker Forening`s medlemmer har vundet hævd på at kunne parkere helt nede ved åen, idet de har haft denne fordel i langt over 50 år.

Heine mener, at Viborg Sportsfisker Forening`s medlemmer, bør være tilfreds med at kunne parkere på deres parkeringsplads ved jernbaneoverskæringen i Lundgård og så gå via den nye gangsystem ned til åen.

Jeg har sagt til Heine, at der er for langt at gå for mange af medlemmerne og at vi derfor kan forvente en øget parkering i Ågade, hvor lastbilerne dagligt kommer drønende med jord til opfyldning af søen i miljøcenterets

lergrav.

Ågade er i forvejen ikke bred nok til modkørende lastbiler altid kan passere hinanden uden at den ene af dem må op på fortovet.

Heine har fortalt om de smukke hensigter med området, når de engang i 2040 er færdige med at grave ler, hvortil jeg svarede, at 1 fugl i hånden er bedre end 10 på taget.

Vandet i lergraven er nu ved at blive pumpet ud i Jordbro å og skrænten, hvor en stor flok digesvaler har gravet gange ind til deres reder er ved at blive fjernet.

John Mogensen´s sang er stadig aktuel:

"Der er noget galt i Danmark,

Dybbøl Mølle maler helt ad helvede til.

Bare tegnedrengen er i orden,

kan man få det, som man vil.

Skide være med andres mening,

selvom det er os, der står for skud.

Der er noget galt i toppen,

nogen der trænger til at skiftes ud!"

Hvis naboerne HedeDanmark og Randers Tegl kan finde ud af at samarbejde, kan der findes en god løsning for alle parter i denne sag om vejret på fællesvej uden at det skal gå ud over alle andre i området.

I Viborg vil man forsat gerne ligge i top, som en af landets mest erhvervs venlige kommune, så vi små i dette spil, skal nok ikke forvente hjælp fra den kant, tværtimod!