Ufaglærte skal i uddannelse

I Viborg Kommune er mere end 15000 personer i den arbejdsdygtige alder uden uddannelse.

Mange går heldigvis på arbejde hver dag, men næsten 25 procent af denne befolkningsgruppe står uden arbejde her i vores kommune. Og desværre også med udsigt til, at det bliver mere end svært at komme i job.

Det skyldes, at de arbejdspladser, der oprettes på vore virksomheder i dag, kræver kvalifikationer, som ufaglærte ikke har. For Socialdemokratiet er det helt afgørende, at vi i langt højere grad end i dag motiverer ufaglærte såvel i arbejde som uden for arbejde til at uddanne sig. Det er nødvendigt, hvis vi skal have den rette arbejdskraft i fremtiden og sikre, at flest mulige danskere har fast arbejde.

Derfor foreslår Socialdemokratiet, at kompensationen til ledige ufaglærte og faglærte over 30 år i en tidsbegrænset periode øges til maksimalt 110 procent af dagpengeniveauet, indtil puljen er brugt op. På den måde bliver det økonomisk attraktivt at opkvalificere sig.

Det er ikke bare vigtigt for den enkelte, men også for vores dygtige danske virksomheder, der også i fremtiden skal have den arbejdskraft til rådighed, de har brug for. Det er afgørende for erhvervslivets konkurrenceevne og vækstmuligheder, at der fortsat er adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I den nærmeste fremtid står vi med en massiv mangel på faglært arbejdskraft. I 2025 vil vi i Danmark mangle op mod 70.000 personer med en erhvervsfaglig uddannelse.

Socialdemokraterne vil sætte ind der, hvor vi allerede inden for den nærmeste fremtid ved, at vi vil blive udfordret med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal vi have et konstant fokus på opkvalificering og efteruddannelse, og vi skal blive langt bedre til det.