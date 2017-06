Uheldig lokal rallycross-kører

Efter en uheldig weekend ved Bededagsløbet, skulle rallycross-kører Peder T. fra Romlund og teamet efter planen have deltaget i Åbningsløbet i Esbjerg. Desværre nåede Peder ikke at få samlet Volvoen, så deltagelsen i løbet blev i den noget uvante rolle for ham som tilskuer.

Peder T nåede imidlertid at samle motoren, så han var klar til at hente vigtige DM point i Nysum til DM 3.

Men her blev det kun en kort fornøjelse. Allerede under træningen begyndte bilen at skyde røg ud og lyde underligt. Volvoen kunne med nød og næppe trille tilbage til depotet, hvor det viste sig, der var små alu spåner i luftfilteret. Noget der absolut ikke skal være der.

Efterfølgende har Peder og teamet konstateret, at der er tale om et defekt ventilhovede, der har lavet stor skade på såvel motorblok som topstykke.

Jagten er gået ind på de rigtige dele, så motoren kan blive klar til DM 4,der finder sted ved traditionsrige Motorsportsfestival i uge 30 i Sæby.