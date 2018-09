Uhyre vigtig SIF-sejr i serie 2

Der var dømt neglebidende spænding lørdag eftermiddag i Struer Idrætspark.

Her skulle SIF ud i et vitalt opgør mod Struer Humlum, der inden matchen var placeret på rækkens sidsteplads med to point.

Den pointhøst blev - set med SIF-briller - heldigvis ikke forøget, for det lykkedes stoholmerne at tage en meget vigtig sejr med hjem i sportstaskerne.

Den kom i hus via et meget sent sejrsmål fra Mark Dalgaard Svendsen, der scorede på noget så sjældent som et hovedstød efter en dødbold i det 86. minut.

Det gav selvsagt solid jubel hos gæsterne, og den blev ikke mindre, da dommer Preben Hedegaard kort tid efter fløjtede de 90 minutter af.

Det lunede gevaldigt i stillingen, hvor SIF ellers så ud til at være isoleret efter nederlag i de første fire kampe. Men efterfølgende er det blevet til tre gevinster i rap, og dermed kan Martin Trankjær og co. for en stund puste lidt ud, selvom bunden og de kedelige nedrykningspladser bestemt stadig ikke er langt væk.

- Jeg er igen meget imponeret over min trup, der havde ændringer i forhold til sejren over Nors. Men alle spillere stod sammen på flotteste vis, og der blev arbejdet stenhårdt for hinanden. Derudover synes jeg rent faktisk også, vi spillede fint fodbold, og selvom sejren først kom i hus sent, så er min klare vurdering, at det var en fortjent en af slagsen. Vi skabte generelt flest chancer, og vores pasningsspil var med til at holde Struer Humlum fra fadet. Alle skal have ros for en stor holdindsats, og så skal der gives et par ekstra plusser til Flemming Bennedsgaard og Cody Sørensen på den centrale midtbane, sagde en meget tilfreds cheftræner Martin Trankjær efterfølgende.

Der blev undervejs givet to gule kort - et til hvert hold - SIF’s ramte Emil Blingedal i det 42. minut, mens hjemmeholdet var i undertal, da Mark Dalgaard Svendsen - der i øvrigt fik de fleste fidusstemmer - satte sejrsmålet ind.

Allerede førstkommende torsdag 20. september skal SIF igen i ilden, når topholdet FS Vestthy gæster Karlsen Arena i Stoholm. Det omvendte opgør tabte stoholmerne med 0-1, så det bliver meget spændende at se, om Martin Trankjærs tropper kan give de dygtige thyboer modstand - der er kampstart allerede klokken 17.45.