Underjordisk lydoplevelse i Mønsted

Værket "Gravitational Vibrations" er en lydskulptur skabt af den danske kunstner, Søren Lyngsø Knudsen og er bygget op omkring en resonanskasse i stål, der står på fire ben i en lille sø nede i gruberne.

Skulpturen er forsynet med et sæt elektromagnestiske spoler, der får strengene til at vibrere og skabe lyde. Et andet system bestående af servomotorerer rammer strengene med en percussionagtig effekt. Tilsamen danner de to systemer grundlaget for en komposition af behagelig lyd, der giver genklang i det huleagtige rum, hvor skulpturen står.

Lydskulpturen i Mønsted Kalkgruber er en del af lydværket The Overheard/Lyt til det overhørte og indgår i det officielle program for Europæisk Kulturhovedstad Aarhus

2017.

Projektet skal gennem hele året inspirere borgerne til at lytte på nye og anderledes måder gennem ekstraordinære lydinstallationer, kraftfulde koncerter og inspirerende workshops.