Underlig tranedans i Skive

Venstre og Dansk Folkeparti har i sagen om vuggestuepladser udført noget, der kunne minde om sådan en tranedans. Først vedtager et enigt byråd et budget med 24 vuggestuepladser i Daycare Nord. Dagen efter har regeringspartiet Venstre et forslag om, at der kun skal være 12, og støtterne I Dansk Folkeparti vil egentlig slet ikke have nogen. Ifølge spidskandidaten Preben Andersen, der elsker at påpege andres inkompetence, havde man slet ikke opdaget, at de 24 vuggestuepladser var med i budgettet.

Da det så viser sig, at efterspørgslen hos børnefamilierne er der, og at der er venteliste til vuggestuepladser, vil de to partier pludselig gerne acceptere det budget, som de selv sammen med de øvrige partier i byrådet har været med til at vedtage.

Ud over tranedans minder det også lidt om sangen Rundt om en enebærbusk: Først går vi den ene vej, så går vi den anden vej, og så går vi ring.