Underskud i Stoholm Fjernvarme forventet

STOHOLM Tirsdag 25. september afholdt Stoholm Fjernvarme den årlige generalforsamling, hvorfra der kunne berettes om god debat og en god stemning blandt de cirka 50 fremmødte.

Undervejs gennemgik formand Henry Jensen hovedpunkterne for årets aktiviteter med produktion og salg af el og varme til værkets 753 forbrugere.

Værkets resultat blev et underskud på 4,2 millioner kroner, da man har betalt 4,9 millioner kroner efter at have tabt geotermi-sagen i Landsretten, uden hvilken der havde været et overskud på 700.000 kroner.

Afregningsprisen for 2017/18 har været 350 kroner med en fastafgift på 1500 kroner.

Der er budgetteret med de samme priser i 2018/19.

Det betyder, at det koster cirka 12.000 kroner at varme et standardhus på 130 kvadratmeter op.

Henry Jensen redegjorde også for bestyrelsens overvejelser omkring samarbejde med Iglsø Agro og Biogas, med Skive og Højslev Varmeværker og overvejelser om etablering af eget sol- og halmværk.

Som Fjends Folkeblad tidligere har fortalt, endte det med, at Stoholm Fjernvarme i stedet investerer i nye varmepumper.

Der var genvalg til bestyrelsen for Knud Lang, Harry Frandsen, Grethe Ulstrup og Bent Jacobsen og også genvalg til suppleanterne Vagn Brogaard og Børge Sunesen.

Også revisoren Dahl, Rask og Partnere var der genvalg til.