Ung skytte fra Vroue fik sølv ved DM

Astrid skyder til dagligt i Haderup Skytteforening og er en del af det danske damejuniorlandshold på pistol. Hun har i vinter deltaget i flere internationale stævner, både herhjemme og i Holland, Luxembourg og Ungarn. Her var højdepunktet at deltage i udtagelsesstævnet til Ungdoms-OL til efteråret. Det blev dog ikke til en OL-billet i den hårde konkurrence med de bedste europæiske skytter. Men deltagelsen var en stor oplevelse og gav en god portion erfaring i internationale konkurrencer. Astrids næste mål er at opnå udtagelse til Nordisk Mesterskab i Norge.

Til hverdag er Astrid elev på Skyum Idrætsefterskole, som i disse uger har et omfattende program med gymnastikopvisninger. Heldigvis blev der tid til en tur til Århus, hvor DM sølvet kom i hus.