Ungdomsdiskotek i Mønsted lukker og slukker

Det skriver udvalget på facebook-siden Ungdomsdiskotek i Mønsted.

- Vi har gennem længere periode haft et faldende antal af både gæster og frivillige hjælper. En epoke er slut og der et med stor beklagelse vi bliver nød til at lukke og slukke for denne gang, skriver udvalget blandt andet på siden.

Udvalget benytter også lejligheden til at takke de mange forældre og andre frivillige hjælperer, der gennem næsten to årtier har stillet op ved diskotekerne.

Formålet med ungdomsdiskoterne har siden starten været at give de unge under 18 år mulighed for at feste i trygge rammer og at drikke medbragt alkohol under kontrollerede former.