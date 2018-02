Unge med udfordringer kan få IT-uddannelse

Torsdag den 15. marts starter ASpIt Midtjyllland op på et nyt 4 ugers afklaringsforløb på Skive Handelsskole.

På AspIT Midtjylland afholdes der afklaringsforløb to gange årligt. En gang i forårssemesteret og en gang i efterårssemesteret.

Afklaringsforløbet er et gratis tilbud til IT interesserede med en diagnose inden for autismespektret. Eleverne kommer til at afprøve elementer fra de tre fagområder i uddannelsen. I faget Teknik arbejdes der med pcer, servere og netværk samt lidt robotteknologi. I faget visualisering arbejdes der med websider og grafisk materiale. I faget softwarekonstruktion skal der udarbejdes små computerprogrammer.

AspIT er en IT-uddannelse for unge mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse, ADHD og lignende. På AspIT tages der udgangspunkt i den enkelte elev og i uddannelsesforløbet arbejdes der på at udvikle elevens IT-talent i et specielt tilrettelagt forløb, som tilgodeser den enkelte elevs udfordringer. Målet er at eleven bliver godt klædt på til et job i erhvervslivet, både personligt og fagligt. AspITs målsætning er at 80% af eleverne skal være i job eller tilmeldt videreuddannelse på dimissionsdagen.

Interesserede skal rette henvendelse til deres UU-vejleder/sagsbehandler/jobcenter for godkendelse til at deltage i forløbet.