Unge midtjyder mest glade for julekort

Pling - en facebook-besked popper op med ønsket om glædelig

Det er hyggeligt nok, men midtjyderne er ikke i tvivl om, hvordan de helst vil modtage deres julehilsner. En ny undersøgelse foretaget af TNS Gallup viser, at 69 pct. af midtjyderne bliver mest glade for en julehilsen sendt som brev. Blandt de 18-34-årige midtjyder er det tilsvarende tal hele 79 pct.

- Selvom digitaliseringen i Danmark er længere fremme end i noget andet land i verden, er det fysiske julekort stadig overlegent som julehilsen blandt danskerne, siger kommunikationschef i PostNord i Danmark, Morten O. Nielsen.

Som afsender kan man gøre det nemt for sig selv ved at bruge appen Postkortet, der har fået nye julefeatures, så man kan indramme sine egne fotos med gran og sløjfer. Herefter skriver man en personlig hilsen, og så printer og omdeler PostNord julekortet.

Et almindeligt julekort kan sendes for 8 kroner og er fremme efter fem hverdage. Venter man til sidste øjeblik, skal det sendes fra posthuset som Quickbrev senest den 22. december. Et julekort sendt via app koster normalt 19 kr.