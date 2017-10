Vælgermøde i Løgstrup om balancen mellem land og by

Her giver Socialdemokratiet sit bud på en harmonisk udvikling mellem land og by i Viborg Kommune.

På mødet vil borgmesterkandidat Per Møller Jensen (S) give sit bud på og lægge op til debat om, hvordan vi sikrer en god balance mellem land og by. Emner som bosætning og byfornyelse og placering af kommunale institutioner og servicefunktioner i fremtiden, er vigtige i den forbindelse.

- Hvordan sikrer vi en god kommunal service til borgerne, uanset hvor de bor i Viborg kommune? For børnefamilier spiller afstanden for vores børn til den nærmeste skole eller daginstitution en vigtig rolle i hverdagen. For ældre kan gode busforbindelser være afgørende. Kultur- og fritidstilbud i nærområdet hører også med til livskvalitete, lyder det blandt andet i oplægget til vælgermødet.

Det hedder videre i oplægget: Mellem Socialdemokratiet og Venstre er der en fælles forståelse af, at der skal etableres et Landdistriktsudvalg i det nye byråd. Hvad skal et sådant udvalg arbejde med, og hvad skal det ikke beskæftige sig med? Også dette er vigtigt at få drøftet med alle interesserede borgere.

De socialdemokratiske vælgerforeninger håber, at mange får lyst at møde op og give deres mening til kende.

På mødet serveres ikke valgflæsk derimod kaffe og kage.