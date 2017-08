VÃ¦lgermÃ¸de pÃ¥ landet - om landet

- Viborg Kommune er en landkommune, hvor 60 procent af kommunens indbyggere er bosat uden for Viborg by.

Med vælgermødet 14. september ønsker Viborg Landsbysammenslutning derfor at sætte fokus på de opstillede kandidaters visioner for Viborg Kommunes opland, som rummer store ressourcer og samtidig står overfor store udfordringer, fortæller Lone Kastberg, formand for Viborg Landsbysammenslutning.

Alle opstillede partier og lister er repræsenteret i panelet, som vil bestå af: Socialdemokratiet: Per Møller Jensen, Dansk Folkeparti: Lone Langballe, Venstre: Ulrik Wilbek, Enhedslisten: Robert Demny, Liberal Alliance: Johann Winther Rasmussen, Alternativet: Stine Isaksen, Det Radikale Venstre: Børge Knudsen, Socialistisk Folkeparti: Elo Nielsen, Det Konservative Folkeparti, Torsten Nielsen, Kristendemokraterne: Ren Kjær og Kommunelisten Viborg: Jan Hagerup.

- Vi er glade for, at alle opstillede partier og lister har takket ja til at deltage. Og vi noterer med tilfredshed at flere spidskandidater er blandt deltagerne, fortæller Lone Kastberg.

Hun fortæller også at målet med aftenen er at få en god debat om de forskellige fokuspunkter ud fra oplæg samt spørgsmål fra forsamlingen,

Viborg Landsbysammenslutning på forhånd lagt op til, at politikerne skal forholde sig til følgende emner:

Hvad er jeres visioner for udviklingen i landdistrikterne de næste 4 år?

Viborg Kommune havde en Landistriktspolitik fra 2011-2015. Hvilke områder vil du/I prioritere i en ny Landistriktspolitik?

Hvordan kan man skabe lokal opbakning til udviklingen og hvordan holder man liv i de lokale ildsjæle? Hvad er byrådets rolle i den opgave?

Vi trænger til en frisk og åben debat om, hvad vores politikere vil med det store opland, der omkranser Viborg by, og hvordan vi skaber reel sammenhængskraft i kommunen. Derfor har vi på forhånd defineret disse temaer, som, vi mener, er væsentlige for de borgere og lokalsamfund, Viborg Landsbysammenslutning repræsenterer, forklarer Lone Kastberg.

Paneldeltagerne vil ud fra oplægget hver komme med et kort oplæg, og herefter vil der være debat på baggrund af spørgsmål fra tilhørerne.

Til at styre slagets gang har Viborg Landsbysammenslutning allieret sig med chefredaktør ved Viborg Stifts Folkeblad, Lars Norup.